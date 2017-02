Terminal Hidroviario de Manicoré esta fechado por rompimeto de um cabo de aço

O Terminal Hidroviário de Manicoré foi interditado na tarde desta sexta-feira (10), por determinação do 2º SG MO Afonso Carlos, da Agência Fluvial de Humaitá, para que sejam feitos reparos na estrutura da balsa do terminal.

Segundo o Sargento da Agência, a paralisação ocorreu porque um dos cabos de aço de boreste que sustenta a basal se rompeu e por medida de segurança o terminal não deverá ser utilizado até ser efetuado o reparo, ou substituição do cabo de aço.

A Folha de Manicoré entrou em contato com Administrador do Terminal, Mario Rui Lacerda (Junhão) e disse que está em Manaus e logo que soube foi ao junto a Administração das Hidrovias da Amazônia (AHIMOC) e no Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) e também acionou a empresa ‘Antonelly’ terceirizada para resolver o problema. “O rompimento do cabo de aço de boreste é um elo que mantem a sustentabilidade da balsa, o problema foi ocasionado possivelmente pelo desgaste do cabo e por toras e galhadas trazidas pela forte correnteza do Rio Madeira. a presença da marinha é importante pois reforça nossa reivindicação junto às instituições responsáveis pela funcionalidade do TERMINAL.”, declarou Junhão.

Com a interdição do terminal, o embarque e desembarque de cargas e passageiros tiveram que atracar no antigo porto localizado na praça da bandeira, onde também está parcialmente interditado pela empresa que está realizando as obras da orla da cidade.

Ainda não há prazo para a reabertura do terminal de Manicoré.

Fonte: Folha de Manicoré