TENENTE DO EXÉRCITO É ENCONTRADO MORTO COM TIRO NA CABEÇA DENTRO DE ALOJAMENTO

Tenente Julio Cesar Ribeiro Feitosa Soares

Comunicado oficial do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro admitiu a morte do 1º tenente Júlio César Ribeiro Feitosa Soares, do 23º Batalhão de Caçadores, sediado em Fortaleza-CE. Ele fazia parte do grupamento militar de cerca de 300 homens que desembarcou sábado (30) em Mossoró.

Integrava a “Operação Potiguar III”, que atende ao decreto presidencial 27.666 de 29 de dezembro de 2017, para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no RN, devido movimento de paralisação dos policiais militares, bombeiros militares e operação padrão da Polícia Civil.

O tenente, de origem cearense, foi encontrado morto com um tiro de pistola na cabeça no início da manhã de segunda-feira (1º), no interior do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini Neto (veja AQUI), em Mossoró.

Seu corpo já passou por exame cadavérico e foi removido para sepultamento no Ceará, com uso de helicóptero do próprio Exército.

IPM

A versão corrente, que o Exército não endossa até aqui, é de que ele teria posto fim à própria vida.

Na nota, é asseverado que as investigações sobre a morte estão sendo conduzidas por um Inquérito Policial Militar (IPM).

Ao seu término, haverá o esclarecimento público do fato.

Fonte: Anderson Nascimento, com informações passandonahor