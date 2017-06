Tenente da PM que atirou na casa de ex em Porto Velho está foragido

Foi expedido nesta quinta-feira, 8, mandado de prisão contra o tenente da Polícia Militar de Rondônia, Salomão David Albuquerque Moreira Lima, que no último dia 6, por volta das duas horas da madrugada, efetuou diversos disparos contra a residência de Juliany de Albuquerque Garrido.

O “tenente Moreira” é ex namorado de Juliany, com quem ela manteve uma relação de namoro, porém terminaram há cerca de um ano e seis meses.

Os disparos atingiram a porta, o portão e janelas do imóvel. No local haviam duas crianças, uma idosa e Juliany, que por muita sorte não foram atingidas pelos disparos.

Vizinhos que viram os disparos, no momento da ocorrência dos fatos, anotaram a placa do carro que conduzia o atirador, que por sua vez fugiu tomando rumo ignorado.

Com medo, e buscando a devida proteção do estado, as vítimas foram à Delegacia de Polícia Civil da região, foram também, na Corregedoria Geral da Polícia Militar, bem como, na Delegacia Especializada em Defesa da Mulher e Família, onde registraram as devidas ocorrências.

Fonte: rondoniaovivo