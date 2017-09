Tempestade em Matupí, destruíram parte do Frigorífico local

TEMPORAL DURANTE A NOITE EM MATUPÍ

Um forte temporal com ventos que chegaram a 130 km ocorrido na noite desta sexta-feira (01) no Distrito de Matupí que fica cerca de 180 km de Humaitá na BR 230 indo em direção ao APUÍ destruíram parte da frente do Laticínio MATUPI que produz queijo, manteiga e leite que abastecem a região sul do estado e a capital Manaus. Os ventos fortes derrubaram toda a estrutura metálica da frente do frigorífico, ocasionando prejuizos materiais e a paralisação de sua produção diária de alimentos, caíram também, a torre de internet e telefone, ocasionando um prejuízo ainda não calculado.

Nossa reportagem passou pelo local por volta das 14h00 já tinha uma equipe de trabalhadores no local pra recuperar as avarias ocasionadas pelo forte temporal. Moradores relataram que o temporal aconteceu durante a noite, quando se formou uma forte tempestade com chuvas. Recentemente ocorreu outro temporal com chuva de granízio na comunidade, não houve registro de feridos, registrados em Matupí.