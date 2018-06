Técnicos em Nutrição formados em HUMAITÁ, reivindicam a criação de cargos na gestão municipal

Em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira (25) com a presença do prefeito Herivaneo Seixas, vereadores e a secretária de educação Raimunda Darque, técnicos em Nutrição auxiliados pelas Nutricionistas Madalena e Gislaine, apresentaram a necessidade da criação do cargo de técnicos no quadro efetivo do município.

As nutricionistas apresentaram o quadro de trabalho desempenhado por elas no município, que atende mais de 9 mil alunos que são acompanhados apenas por três profissionais formados em Nutrição.

Com uma enorme carga de trabalho acumulados semanalmente, os nutricionistas deixaram claro que precisam do apoio dos técnicos que poderiam desafogar um pouco mais a demanda de trabalho contínuo no município.

O prefeito Herivaneo ouviu a exposição dos nutricionistas, e disse que vai estudar a questão com carinho, e após consultar juridicamente o advogado da prefeitura e a controladoria, poderá fazer um estudo do impacto econômico que os cargos poderão causar para então discutir novamente a questão com todos os presentes.

Vereadores presentes se dispuseram a aprovar a criação dos novos cargos, e finalizaram dizendo que o projeto de criação de novos cargos de trabalho devem partir do executivo municipal, mas que, estão prontos para discutir é aprovar o pedido do prefeito se assim o fizer. Encerrou Alexandre Perote.

TEXTO: CHAGUINHA

ACRÍTICA DE HUMAITÁ