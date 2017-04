Técnica da Seleção Brasileira Feminina chega em Manaus para amistoso contra Bolívia

Denir Simplicio Manaus (AM)

Desembarcou em Manaus na manhã desta segunda-feira (3), a treinadora da Seleção Brasileira Feminina, Emily Lima. Junto a comandante da equipe veio a goleira Bárbara e parte da comissão técnica brasileira. O restante da delegação do Brasil, assim como Marta e cia. Devem chegar em voos alternados durante esta segunda.

Assim que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a treinadora concedeu breve entrevista coletiva, onde falou sobre a preparação da Seleção, que passará uma semana na capital visando o amistoso contra a Bolívia, marcado para o domingo (9), às 19h, na Arena da Amazônia.

“Fiquei muito feliz quando soube que a data Fifa iria ser aqui em Manaus. O povo sempre nos acolhe bem e esperamos retribuir esse carinho com uma grande apresentação diante da Bolívia no domingo”, disse a treinadora apontando que irá aproveitar o período com a força máxima da Seleção para avaliar o grupo.

“Nesse período em que temos as datas Fifa visando a Copa América do ano que vem vamos fazer uma série de avaliações. Nós precisamos de dados, de números para termos um norte para trabalhar. Vai ser um período de avaliação e é muito importante ter essas atletas todas juntas conosco”, concluiu Emily Lima

A assessoria da CBF não divulgou o horário da chegada das demais jogadoras da Seleção, entre elas a atacante Marta, escolhida por cinco vezes a melhor jogadora do mundo.

Com o elenco completo, a Seleção tem treino marcado para esta terça-feira (04) em dois períodos no estádio Jornalista Carlos Zamith, na Zona Leste da cidade. O primeiro treinamento está marcado para às 9h e o segundo acontece às 16h. A assessoria da CBF não confirmou se os torcedores terão acesso livre ao treinamento.

