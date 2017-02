TCE julga contas de prefeitos e ex-prefeitos do interior do AM

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) julga, nesta terça-feira, dia 7, 37 processos, dentre eles estão 18 prestações de contas, seis representações, e nove recursos. Pelo menos sete prefeitos e ex-prefeitos de municípios do interior estão na lista de julgamento das prestações de contas

Entre as prestações que vão a julgamento estão a do ex-prefeito do município de Parintins, Carlos Alexandre Ferreira da Silva, referente ao exercício de 2013; do ex-presidente da Câmara Municipal de Tefé (do ano de 2012), Juvenal Correa Lopes Filho; do ex-presidente da Fundação Vila Olímpica “Danilo de Mattos Areosa”, exercício de 2005, Walmir Prado de Alencar; do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, exercício de 2015, Bernardo Soares Monteiro de Paula; do ex-prefeito de Maués Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, referente ao exercício de 2012; do ex-prefeito de Juruá, exercício de 2008, Edézio Ferreira da Silva; e do gestor do Fundo Municipal de Saúde Evandro Melo de Oliveira, exercício de 2013.

Também conta na pauta o processo José Ribamar Fontes Beleza, prefeito municipal de Barcelos, que segundo o documento do TCE, “considerando a omissão em responder a Corte de Contas.

Ainda constam nove recursos de revisão, ordinário e de reconsideração, interpostos por jurisdicionados do TCE, em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. Representações, tomada de contas e uma denúncia também serão analisadas durante a 2ª sessão ordinária do pleno do TCE em 2017, realizada no plenário da instituição, às 10h, nesta terça-feira (07).

Foto: TCE