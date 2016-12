Taxista é preso com 18 quilos de drogas no bairro Cidade Nova

Manaus – O taxista João Siqueira Frazão, 65, foi preso na tarde da última terça-feira (13), na casa dele, na Rua 89-D, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, com 18 quilos de maconha ‘skunk’, avaliado em R$ 18 mil, segundo a delegada Tamara Albano, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Albano informou que a Polícia Civil estava investigando o idoso há 15 dias e, na terça-feira, recebeu uma denúncia anônima sobre a remessa de drogas. “Quando chegamos ao local encontramos 18 tabletes em uma mala. O João guardava e fazia distribuição das drogas na cidade, já sabemos que forneceu e quem receberia esses entorpecentes”, contou a delegada.

À reportagem, o suspeito negou envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo ele, um conhecido havia deixado a mala na casa dele, mas João não sabia que havia entorpecentes dentro dela. “Eu não tenho nada a ver com isso. Um conhecido que deixou a mala lá no meu quarto e depois disse que iria buscar”, explicou o idoso.

João foi autuado por tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.