Sylvio Puga é eleito novo reitor da Universidade Federal do Amazonas

O professor e economista Sylvio Puga foi eleito o novo reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A chapa 33 ‘Ufam Conectada para o Futuro’ foi vencedora do segundo turno da Consulta à Comunidade Universitária com 50,38% dos votos. O professor e médico oftalmologista Jacob Cohen foi eleito vice-reitor.

A apuração terminou na madrugada deste sábado (1) e os eleitos assumem a gestão da Ufam em julho de 2017.

Puga prometeu mais participação da comunidade acadêmica nas decisões da nova gestão da universidade.

“Construímos um programa amplamente debatido na universidade com contribuições de três segmentos. O programa parte de uma profunda reformulação do modelo de gestão, que precisa adotar práticas mais democráticas, com mais participação da comunidade e com muita transparência. É o que destaco como o que precisa ser mudado mais emergencialmente na universidade”, disse o novo reitor.

A chapa 17 ‘Juntos pela Ufam’, formada pelos professores Hedinaldo Narciso Lima para reitor e Nikeila de Oliveira para vice, disputou o segundo turno contra a chapa vencedora e recebeu 49,62% dos votos.

O professor Hedinaldo Lima fez um discurso de agradecimento aos apoiadores e avaliou a campanha.

“Fizemos uma campanha justa, correta e limpa. O resultado está concluído. Nós acatamos o resultado da comunidade e desejamos aos professores Puga e Cohen que façam um trabalho que engrandeça a instituição. Concluirei o meu mandato como vice-reitor da universidade e depois continuarei trabalhando em favor da Ufam, como sempre fiz”, disse.

Segundo a presidente da Comissão, professora Sônia Carvalho, um técnico designado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ficou responsável pela emissão de todos os Boletins das urnas eletrônicas. Os votos foram inseridos no link da apuração pelos técnicos do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC).

Em média, o tempo para impressão do BU de cada urna foi de cinco minutos e a inclusão na página oficial da apuração ocorreu em tempo real. Nos campi fora da sede, a apuração também iniciou às 22h, sob a responsabilidade das subcomissões.

O Conselho Universitário vai encaminhar a lista tríplice com os nomes dos eleitos e dos demais candidatos ao Ministério da Educação (MEC), após reunião no dia 7 de abril.

Em solenidade que será realizada em Brasília, o ministro da Educação empossará o novo reitor da Ufam.

O novo reitor dará posse ao vice-reitor e aos demais gestores que irão compor a Administração Superior.

Conforme a Comissão de Consulta à Comunidade Universitária, foram 9.150 votos válidos, com diferença de 22 votos entre os candidatos. Brancos e nulos somaram 260 votos.