SUSTO – VEREADOR BEM TE VÍ DESAPARECEU E FOI ENCONTRADO NO RIO BEEM

O vereador e empresário Raimundo José da Cruz Santiago (BEM TE VÍ) deu um susto em toda sua família e milhares de amigos ao desaparecer na tarde deste domingo (16) no Rio Beem durante um passeio de Jet ski.

O fato foi registrado logo após o empresário ter saído em direção ao rio durante a proximidade de uma chuva. Segundo testemunhas o vereador demorou retornar ao local onde estava o que gerou preocupação generalizada com o sumiço do mesmo.

Após muita preocupação populares iniciaram a procura pelo vereador que demorou um pouco para ser encontrado o que gerou um temor muito grande nas redes sociais, temendo uma possível tragédia. Para a tranquilidade da família e amigos o vereador foi encontrado nas margens do Rio Beem onde segurou-se em uma árvore após seu Jet Ski ter dado um problema mecânico.

Com o problema ocorrido, o vereador não conseguiu voltar e com as chuvas durante seu passeio aguardou o socorro chegar. O vereador foi resgatado e passa bem. A família agradeceu a preocupação de amigos e da população em geral.