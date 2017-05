Sustentabilidade é destaque no Dia Estadual do Turismo

O desafio da sustentabilidade foi tema destacado no 1º Encontro de Turismo Sustentável, realizado no município de Rio Preto da Eva (a 80 km de Manaus), nesta segunda-feira (8), pela Comissão de Turismo de Turismo do Amazonas, presidida pelo deputado Francisco Souza (PTN).

O encontro lembrou o Dia Estadual do Turismo, comemorado dia 8 de maio em todo Estado, conforme lei de autoria do parlamentar. De acordo Francisco Souza, o encontro é um reconhecimento ao município de Rio Preto da Eva pelos trabalhos voltados ao Turismo Sustentável, importante matriz econômica que pode ser explorada em todo o Estado.

Ele destacou que o Amazonas tem poucos projetos sustentáveis reconhecidos no País, conforme mostra o Mapa do Turismo Sustentável no Brasil, Iniciativas Premiadas, disponível no site (http://iniciativassustentaveis.turismo.gov.br/mapa.html). “2017 é o ano do Turismo Sustentável e o Amazonas precisa se apoderar de sua biodiversidade e de sua diversidade cultural como estratégia de futuro econômico”, explicou.

Diversas autoridades do município estiveram presentes, dentre elas: o vice-prefeito de Rio Preto, José Dantas Neto, e o coordenador de Turismo do município, Ronisley Martins, além de profissionais do setor turístico e universitários.

Durante palestra, Ronisley Martins falou sobre as dificuldades de fazer o turismo sustentável no Estado, principalmente, por conta da “relação do homem com o meio ambiente”. “Se não sabemos cuidar do que temos, logo não teremos mais visitantes, pois nosso forte é a natureza. E se ela ficar poluída ou acabar, a procura cai, e consequentemente, a economia perde”, frisou Ronisley.

A Mestre em Turismo, a professora Márcia Raquel, destacou durante o encontro, a importância do Amazonas em apresentar ao País novos destinos e opções turísticas. “O Amazonas tem que despertar para as outras modalidades turísticas. Aqui só vendemos o Teatro Amazonas, Encontro das Águas e passeio na cidade, quando temos muitas outras coisas para mostrar, e assim, nos tornarmos mais competitivo dentro desse mercado”, disse a professora.

Para o deputado Francisco Souza, o encontro representa a vontade de mudança no setor, que está ultrapassado. “Hoje é um dia de refletir sobre o turismo, e aqui estamos trocando experiências e discutindo assuntos importantes para o desenvolvimento do turismo no nosso Estado, principalmente, em Rio Preto da Eva, que é um dos municípios com grande concentração de visitantes”, disse o parlamentar.

