Susam qualifica equipes das unidades de saúde do interior e capital

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realiza, neste mês de junho, uma série de cursos de qualificação para profissionais que atuam nas unidades do interior e da capital. A ação faz parte do trabalho de reorganização do setor da saúde no Amazonas.

No primeiro curso (“Suporte Básico de Vida em Urgência e Emergência”), cuja primeira turma encerrou nesta sexta-feira (08/06), os profissionais recebem informações teóricas e práticas de procedimentos e de operação de equipamentos durante intercorrências de urgência e emergência. Além das aulas teóricas, a parte prática foi realizada nos prontos-socorros adulto e infantil da rede estadual.

A secretária executiva adjunta de Atenção Especializada do Interior, Edylene Pereira, ressalta que a ação faz parte do compromisso que a Susam assumiu de melhorar tanto as condições de trabalho quanto a formação dos profissionais, principalmente do interior, onde a situação das unidades de saúde estava precária, quando a atual gestão assumiu, em outubro do ano passado, devido à falta de repasses de recursos pelo governo.

“Dessa forma, teremos profissionais mais preparados para atuar e intervir em casos complexos, que, às vezes, por falta de conhecimento específico, o paciente acaba tendo que ser transferido para Manaus”, ressalta Edylene.

Professora do curso, a enfermeira Elenice de Sá Carvalho disse que, durante as aulas, os profissionais recebem informações de como, por exemplo, identificar paradas cardíacas, obstrução de vias respiratórias e intervir para reversão do quadro.

“Capacitados a fazerem esses procedimentos nas suas unidades de saúde, esses profissionais podem salvar mais vidas no nosso interior”, diz a enfermeira. Segundo Elenice, é a primeira vez que profissionais do interior vêm para Manaus participar desde curso.

Mônica Silva dos Santos, enfermeira em Atalaia do Norte, diz que o curso a ajudará quando retornar para o município. Ela afirma que é importante para o profissional conhecer como funcionam os serviços de urgência e emergência das grandes unidades da capital, pois a experiência poderá ajudá-la no dia a dia da unidade onde trabalha.

“Foi bastante proveitoso para mim. Que continuem com esse projeto, que é muito bom. Principalmente, porque teve esse olhar para o município”, elogia Mônica. O médico Marlon Amaral atua em Itacoatiara há dois anos. Para ele, as aulas práticas, realizadas em unidades como os prontos-socorros João Lúcio e Platão Araújo, foram muito esclarecedoras e produtivas. “Acho que o ponto forte do curso é a visita técnica nos hospitais. No interior, às vezes, a gente tem dificuldade em seguir protocolos de emergência, por não ter treinamento. Então, acho que esse é o ponto alto do curso. Agradeço essa preocupação da secretaria com a formação continuada da gente, e que possamos seguir para cursos mais avançados na área”, comenta o médico. Para a enfermeira Rica Bracamonte, de Fonte Boa, além do conhecimento técnico, o curso permite um entrosamento maior entre as equipes de profissionais do interior e da capital, que irá se refletir na qualidade do serviço. “A gente conseguiu ver como é a realidade da capital e também expor a nossa. Nessa troca de experiência, podemos chegar a um entendimento para melhorar a assistência ao paciente. O que eu aprendi agora vou levar para o município, passar para a equipe, para que a gente tenha um trabalho melhor”, afirma Rita. Parceria – O curso é realizado em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio do projeto “Itinerário do Saber”. As aulas são ministradas no Centro Cultural Aníbal Beça. Nesta sexta-feira (08/06), 34 profissionais concluíram o curso. A próxima turma, com 40 alunos já inscritos, inicia segunda-feira (11/06).