Susam divulga nesta sexta-feira edital com lista nomes dos aprovados em concurso público

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) publicará no Diário Oficial do Estado, na nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, o edital de convocação com a segunda chamada dos aprovados no concurso público do órgão.

O secretário da pasta, Pedro Elias informa que ainda terá uma nova chamada este ano, em novembro.

Dos 1.800 profissionais que serão convocados, 30% são para atuação nas unidades de saúde do interior do estado. O secretário ressalta que o processo de nomeação dos concursados tem sido conduzido com o cuidado que o atual cenário econômico exige e obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na primeira chamada, realizada em abril deste ano, foram convocados 1.104 aprovados, para o preenchimento de vagas nos quadros da Susam e das Fundações de Saúde, em cargos de nível superior, médio e fundamental.

Antes de iniciar a convocação dos classificados de 2014, a Susam precisou concluir o processo de nomeação dos aprovados remanescentes do concurso público realizado em 2005.

No início de janeiro deste ano, foram chamados para tomar posse 968 candidatos para ocupar cargos na capital e no interior.