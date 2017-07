Susam convocará 300 aprovados no concurso público para as Fundações de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) fará uma convocação de 300 candidatos aprovados no concurso público neste mês de julho. Será uma convocação específica para candidatos aprovados para cargos disponíveis nas Fundações de Saúde.

A informação foi dada pelo secretário de estado de saúde, Vander Alves, à comissão de aprovados no concurso que esteve na manhã desta terça-feira (04) na sede da Susam.

O secretário informou que já estão em andamento os trabalhos internos, tanto na Susam quanto nas Fundações de Saúde, para confecção da lista de profissionais que serão convocados. “Esses estudos já estão sendo realizados juntamente com os diretores das fundações e nós vamos publicar a lista de convocados ainda este mês”.

O secretário ressaltou que o concurso está dentro dos prazos legais estabelecidos por lei e tem vigência até abril de 2019, conforme portaria de prorrogação publicada no dia 23 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado (DOE). “A Susam está dentro do prazo legal e continuamos reafirmando o compromisso de que todos os aprovados serão convocados dentro desse prazo legal”.

Vander Alves também esclareceu que as convocações estão sendo feitas de acordo com a necessidade da rede estadual de saúde e respeitando os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limite prudencial para os gastos com pagamentos de recursos humanos.

A Susam informa já realizou quatro convocações de aprovados no concurso público realizado pelo órgão em 2014. Do total de aprovados já foram convocados 6.269 candidatos, tanto para a capital quanto para os municípios do interior do estado.