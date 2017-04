Solenidade militar marca passagem de comando e entrega de boinas aos novos alunos do 7º Colégio Militar da Policia Militar – ano letivo 2017

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na manhã desta sexta-feira (7), solenidade da passagem de comando do 7º Colégio Militar da Policia Militar (VII CMPM) e a entrega de boinas aos novos alunos do 7º CMPM, ano letivo 2017. O evento aconteceu na sede da unidade de ensino, no conjunto Lago Azul, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Assumiu o cargo a capitã PM Caroline Ribeiro de Oliveira, em substituição do tenente-coronel PM Fábio Pacheco, que deixa a função após um ano à frente do comando do 7º CMPM. A partir de agora, ele assume função junto ao Comando Geral da Policia Militar. A cerimônia teve as presenças do coronel PM Sávio, chefe do Estado Maior Geral da PMAM, de autoridades civis e militares, professores, alunos e demais convidados.

Entrega de boinas aos 400 novos alunos – Neste ano, o 7º CMPM recebeu mais de 400 novos alunos, que passaram por uma semana de adaptação, sendo treinados e preparados com conhecimentos práticos e teóricos sobre disciplina e hierarquia militar.

Os novos alunos que concluíram a semana de adaptação com esforço e dedicação foram agraciados com a entrega da boina, que significa a incorporação às fileiras das escolas militares. O batalhão de novos alunos estará sob o comando da coronel-aluna Paula Maia.

