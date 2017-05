SISTEMA SEPROR ATENDE PREFEITO SABÁ MEDEIROS DE MANICORÉ

O Secretário de Produção Rural do Amazonas DEDEI LOBO e o Diretor Presidente do IDAM Lúcio Flávio do Rosário receberam na tarde desta segunda-feira (22) o prefeito do município de Manicoré SABÁ MEDEIROS que estava acompanhado do Secretário Municipal de Produção e Abastecimento Manoel do Rosário (Velho), além do gerente do IDAM em Manicoré Tanis Castro.

Na pauta foram duscutidos o Plano de Desenvolvimento Integrado para o Setor Primário da Calha do Madeira.

SABÁ MEDEIROS apresentou diversas reivindicações relacionados ao fortalecimento do setor primário de seu municipio. O prefeito detalhou vários problemas que dificultam a produção na várzea dentre elas a mecanização do solo que precisa avançar nas comunidades onde tem uma forte cadeia produtiva, que enfrentam dificuldades no escoamento da produção local.

O diretor presidente do IDAM Lúcio Flávio do Rosário que também estava presente na reunião com o prefeito de Manicoré, disse que irá disponibilizar uma serie de ações que darão um fortalecimento imediato ao setor primário de Manicoré, Lucio Flavio disse ainda que conhece a dificuldade dos produtores familiar da varzea manicoreense, e de pronto atendimento se colocou a disposição do prefeito SABÁ MEDEIROS anunciando que na próxima semana visitará o municipio em companhia do Secretário de Produção para em união SEPROR E IDAM alavancarem a cadeia produtiva do municipio.

DEDEI LOBO, atendeu as reivindicações apresentadas pelo gestor manicoreense, e disse que, a SEPROR esta voltada ao atendimento ao setor primário, DEDEI LOBO citou a importância de MANICORE na produção de alimentos, dizendo que a banana, a melancia, o feijão de praia, a farinha de mandioca, produzidas em grande escala, chega cada dia mais na mesa dos manauaras, e que é determinação do governo do estado, auxiliar e apoiar de forma direta a produção familiar dos municipios do interior,

confirmou visita ao municipio em companhia de todo o sistema SEPROR que ao visitar com todas as pastas que compõem o sistema, resolve diversos problemas que emperram a cadeia produtiva do pequeno agricultor que nunca conseguem atendimento célere em seu local de trabalho. DEDEI LOBO finalizou dizendo que a mao amiga do governo do estado chegará forte ao homem do campo, que agora nao precisarão vim atrás do governo, pelo contrário, o governo é quem vai atrás do trabalhador em sua área de Produção.