SISTEMA SEPROR ANUNCIA ABERTURA DO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO NA REALIDADE E GARANTE APOIO TÉCNICO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA COMUNIDADE

HUMAITÁ (AM) – Localizada cerca de 100 km de Humaitá na BR 319 a Comunidade da Realidade recebeu pela primeira vez em sua história, a comitiva do sistema SEPROR que foi formada com as pastas da ADAF, ADS, IPAAM, IDAM e CEPA. A Comunidade é formada por centenas de famílias oriundas de outras regiões do país que vieram em busca de sua terra própria, para plantar e produzir alimentos para o sustento econômico de seus membros. O secretário de produção rural do Amazonas Dedei Lobo em companhia dos diretores presidentes do IDAM Lúcio Flávio do Rosário, ADAF Hamilton Casara e secretário executivo do IDAM Malvino Salvador, além do representante da ADS. O Secretário DEDEI LOBO acompanhado do prefeito de Humaitá HERIVANEO SEIXAS (PROS) reuniram-se com toda a comunidade para levar ao conhecimento dos produtores rurais, pecuaristas, moradores locais a chegada do sistema SEPROR que garantirá apoio técnico com assistência à cadeia produtiva familiar, Dedei Lobo disse que a Comunidade da Realidade ganhará autonomia própria sem depender de Humaitá para receber apoio na produção de alimentos e regularização de suas terras, Dedei disse ainda que, irá junto ao IPAAM e ao IBAMA solicitar liberação para a limpeza dos ramais da Realidade pata facilitar o escoamento da produção agrícola que precisa chegar a mesa dos consumidores de Humaitá e até mesmo de Manaus. Dedei destacou a produção de Banana, Abacaxi, Laranja, Limão, Café, Guaraná e até mesmo Uva que as terras da comunidade estão produzindo, e que muitas vezes se perdem por falta de estrada para chegar ao mercado consumidor.

Dedei destacou o apoio do prefeito HERIVANEO e disse que o governo do estado e o governo municipal estão unidos para trazerem políticas públicas a Comunidade da Realidade, finalizou.

Diretor Presidente do IDAM Lúcio Flávio disse que a comunidade agora terá escritório local evitando o deslocamento dos produtores até o município de Humaitá, Lúcio Flávio destacou a produção agrícola local dizendo que o apoio técnico é fundamental para o fortalecimento da cadeia produtiva local, finalizou.

O Presidente da ADAF Hamilton Casara, disse que a pecuária da Realidade representa 30% do rebanho bovino de Humaitá e a implantação do escritório do sistema SEPROR vai reforçar ainda mais o cuidado sanitário do rebanho bovino do Amazonas que está prestes a se tornar ZONA LIVRE DA FEBRE AFTOSA NO BRASIL, finalizou.

O prefeito HERIVANEO SEIXAS disse que a REALIDADE não está sozinha, e que agora caminha com passos largos ao desenvolvimento, mas que precisa da ajuda dos moradores locais para fazer um bom trabalho a todos. O prefeito anunciou a conclusão da iluminação pública, a extensão da rede de água nas casas que ainda não recebia água encanada, HERIVANEO anunciou também que o médico a partir de agora vai atender durante todos o mês, encerrando o ciclo de atendimento somente durante 15 dias. Ele disse também que, o posto médico tem remédio para atendimento da comunidade. O prefeito anunciou a contratação de uma equipe de limpeza e outra equipe de manutenção da rede de energia da comunidade.

A reunião encerrou-se com a satisfação geral dos presentes que agradeceram a atenção atribuída aos moradores, em seguida DEDEI LOBO E HERIVANEO SEIXAS visitaram a instalação do escritório da SEPROR que vai funcionar a partir do final deste mês de junho.