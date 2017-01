Silas Camara visita Humaitá e anuncia ‘obras’ no município

Em visita ao município de Humaitá na tarde desta quinta-feira (25) o deputado federal Silas Camara (PRB) em companhia de sua comitiva formada pelo Gerente Executivo do INSS em Manaus, Clizares Santana, e do Superintendente da FUNASA no Amazonas Wenderson de Souza Monteiro, visitaram o município de Humaitá onde foram recepcionados pelo prefeito Herivaneo Seixas (PROS).

Na pauta dessa importante visita, foi realizado uma grandiosa reunião com os pescadores da Colonia Z – 31 no Auditório da escola Patrona Maria Auxiliadora, para tratarem assuntos referente a liberação do seguro defeso que esteve suspenso, mas que graças a uma emenda do deputado federal Silas Câmara voltou a ser paga aos pescadores cadastrados. O vereador Samuel da Colônia, esclareceu aos presentes, todo seu empenho em prol da categoria, que devido à demora na liberação do seguro, questionava as informações que o vereador dava aos membros da colônia. Samuel disse que, aquele era o momento certo para que todos pudessem observar sua insistente busca aos interesses da categoria, o que foi confirmado pelo gerente do INSS Clizares Santana, que diante de todos, parabenizou o vereador, pelo trabalho prestado, enaltecendo a colônia como a mais organizada do interior.

O prefeito Herivaneo Seixas disse aos presentes que, era grato a Deus e ao povo por estar à frente do município, mesmo em pouco mais de 20 dias, já conseguiu manter a máquina administrativa funcionando, garantindo a folha salarial em dias. O prefeito disse em rápidas palavras, o trabalho realizado por ele até o momento, destacando a recuperação da Orla, a limpeza das ruas e dos bairros que estão sendo visitados pela equipe das laranjinhas. Herivaneo voltou a anunciar o serviço 0800 para recuperação da malha viária e troca de lâmpadas queimadas da iluminação pública. Ao finalizar o prefeito disse que estava feliz pela presença do deputado federal Silas Camara, que sempre esteve presente em nosso município, trazendo obras e ajudando o nosso povo, e que sua votação como o segundo mais votado do estado, já o credencia para ser um senador, representando nosso estado futuramente, finalizou.

O deputado federal Silas Câmara disse aos presentes que sua aliança com o município estava renovada a partir daquele momento, por observar que o prefeito Herivaneo Seixas é a continuidade de um governo que tem construído uma nova história iniciada pelo ex-prefeito Dedei Lobo há 09 anos, tirando o município do descrédito, do atraso salarial, da desorganização, para transformar Humaitá, num dos melhores municípios do interior do estado. Silas Camara disse ainda que, o prefeito Herivaneo Seixas Fez em 25 dias de mandato nenhum prefeito do interior conseguiu fazer, mantendo a limpeza do município, recuperando ambulâncias, recuperando a orla da cidade, sem perder o equilíbrio fiscal, pagando médicos e funcionários da saúde sem atraso como fez seu antecessor. O deputado disse aos presentes que, estava alí naquele momento para anunciar em nome do governador José Melo (PROS), a construção de um novo anel viário, e a continuidade e conclusão da Escola de Tempo Integral do governo do estado. Silas Camara anunciou ainda, a doação de um filtro de grande porte para ser instalado na Balsa Escola de Tempo Integral do mundo, que deverá gerar uma economia de R$ 80 mil reais por mês. Silas Câmara agradeceu a recepção do prefeito Herivaneo Seixas, agradeceu ainda aos vereadores presentes, parabenizou de forma especial toda a classe de pescadores, parabenizou ainda todas a mulheres do município em nome da primeira dama dona Zenith Relvas de oliveira, encerrando sua palavras.

