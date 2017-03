SILAS CAMARA ANUNCIA LINHÃO DE ENERGIA PARA HUMAITÁ, AINDA EM 2017

O deputado Federal Silas Câmara (PRB) anunciou nesta quinta-feira (30) direto do plenário da Câmara em Brasília, que o linhão de energia oriundo da Hidroelétrica de Santo Antônio do Jirau, de Porto Velho será efetuado ainda este ano até o município de Humaitá, Silas Câmara disse que, em reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira com o ministro de Minas e Energia Fernando Bezerra Filho (PSB), recebeu a garantia do próprio ministro que as obras de interligação do município de Humaitá através do linhão com a hidroelétrica de Santo Antônio em Rondônia, deve acontecer ainda este ano.

Silas Câmara disse ainda que, Humaitá será a primeira cidade a ser contemplada com a energia de qualidade, e aqui no município será implantado também, um Centro de Distribuição com subestação, de onde sairá outros linhões para Lábrea, e posteriormente outros municípios próximos.

O custo da obra é de R$ 140 milhões e mais R$ 45 milhões para subestação de Humaitá. O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) comemorou bastante o anuncio do deputado, dizendo que seu município está abençoado por Deus, e muitas outras coisas boas chegarão ainda este ano de 2017.

O prefeito agradeceu o trabalho o empenho do deputado em prol do município dizendo que, Silas Câmara tem sido muito mais que um parceiro, e isso só aumenta a gratidão do povo humaitaense com o parlamentar. Herivaneo encerrou agradecendo ainda o governador José Melo (PROS), que liberou recursos na ordem de R$ 32 milhões de reais a serem investidos no município nos próximos meses.