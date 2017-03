SILAS CÂMARA anuncia que, a Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura terá independência administrativa

O deputado federal Silas Câmara (PRB-AM) saiu bastante otimista de uma reunião do seu partido com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), para tratar do setor de pesca no país.

“O presidente garantiu que a Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura terá independência administrativa, orçamentária e financeira e ficará ligada diretamente à Presidência da República”, afirmou Silas.

O parlamentar entendeu que essa decisão de Temer fortalece a gestão do secretário nacional do setor, o amazonense Dayvson Franklin, e pescadores.

Silas, ligado à questão do setor pesqueiro, considerou que o Amazonas, estado em que a pesca é uma das bases do setor primário, também saiu fortalecido.

É de sua autoria o projeto que resultou no decreto que suspendeu a portaria que havia tirado o seguro defeso dos pescadores.

“Os pescadores estão recebendo desde dezembro do ano passado, até este mês de março, o seguro defeso a que fazem jus”, afirmou Silas.