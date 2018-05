SICOOB é inaugurado em Humaitá

Foi inaugurado oficialmente no município de Humaitá na manhã deste sábado (19) a terceira agencia da Cooperativa de Credito SICOOB no sul do Amazonas. O município do Apuí foi o primeiro contemplado depois a Comunidade de Matupí em Manicoré e agora chegou a vez de Humaitá.

O Sicoob é uma Cooperativa de Crédito e repassa recursos aos produtores rurais com juros menores do que a rede tradicional bancária e atua, fortemente, junto aos produtores rurais, que formam a maior quantidade de seus clientes.

A região sul do estado passa a ter um braço forte direcionado ao setor primário, que dará apoio aos pequenos e médios produtores locais.

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do país É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outros. Ou seja, tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados