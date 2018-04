SEXTA FEIRA 13: CB DA PM/AM COMETE SUICÍDIO

O cabo PM Rodrigo Frazão, que servia no batalhão do município de Tefé, cometeu suicídio na manhã desta sexta-feira, 13, atirando em sua própria cabeça, trancado em um dos quartos de sua casa e, de acordo com as informações repassadas para o Comando Geral, nem mesmo os familiares do policial militar sabem explicar o motivo que o levou a se matar.

Assim que amanheceu o dia, o cabo usou a pistola calibre ponto 40 da corporação para encostar o cano na parte frontal da cabeça e efetuar o disparo que provocou sua morte instantânea, após tirar um um dia e uma noite inteira de serviço no quartel de Tefé.

Membros da corporação ainda participavam do velório do 2º sargento Leite Maia na capela do Comando Geral da Polícia Militar, localizado no bairro de Petrópolis, Zona Sul da capital, quando foram surpreendidos com a triste notícia, que abalou ainda mais os que estavam presentes.