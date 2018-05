Setor de Modernização e Planejamento da Aleam participar de painel na Conferência da Unale

O programa ambiental da Coordenadoria de Planejamento e Modernização da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Recicla Aleam, criado na gestão do Presidente David Almeida, foi apresentado para representantes de várias casas legislativas do país, na 22° Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos (CNLE – Unale), em Gramado, no Rio Grande do Sul.

A Aleam foi a primeira da Região Norte a ter espaço para a apresentação na Conferência da Unale. A coordenadora de planejamento e Modernização, Socorro Siqueira fez a explanação do programa, no II Encontro Nacional da Rede Legislativa de Governança e Gestão (Regov), em evento simultâneo da CNLE, na tarde desta quarta-feira, 9 de maio.

“Temos várias frentes de trabalho na Modernização. Aqui falamos sobre o Sistema de Gestão Ambiental na Casa Legislativa (SGA). Uma inovação que vem dando certo e serve de exemplo para outras casas legislativas do país”, disse Siqueira.

A Aleam é a terceira do país a trabalhar questões ambientais, mas a primeira do Brasil a desenvolver também as questões

socioeconômicas.

“Não pensamos apenas na preservação ambiental, que é o principal e o planeta agradece. Pensamos também em gerar renda para as pessoas envolvidas no processo, como as famílias de catadores”, pontuou a coordenadora.

O Recicla Aleam está hoje com 6 campanhas permanentes: reciclagem de papel; óleo vegetal; copos descartáveis, tubos e escova de dente; pilhas e baterias e garrafas Pet

“Conseguimos efetuar a gestão do SGA, em decorrência de termos um presidente, deputado David Almeida, estremamente voltado para a efetivação de educação ambiental, na cultura de reciclagem”, pontuou.

O modelo chamou a atenção de outras casas legislativas que já fizeram convite para exposição do projeto.

*Sobre a Regov*

A Regov sugere, determina e acompanha as gestões das Casas Legislativas do País. No evento simultâneo, além da apresentação do Recicla Aleam, teve ainda a palestra sobre Inovação para o Parlamento; Guia de Parlamento Aberto e Modelo de Governança e Gestão de Casas Legislativas, este último tema apresentado por um representante da Câmara dos Deputados.