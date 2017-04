Sete pessoas que estavam desaparecidas em reserva são encontradas

acritica.com

Manaus (AM) As sete pessoas que estavam desaparecidas na mata da Reserva Florestal Adolpho Ducke foram encontradas neste sábado. Cinco estavam desaparecidos desde a quinta-feira, enquanto dois sumiram ontem, quando procuravam pelo grupo que estava na mata desde o dia anterior.

IPaula Miranda Borges, 18, Anderson Lima da Silva Teodoro, 20, e Tatiane Souza de Lima, 20, estavam desaparecidos desde quinta-feira e foram encontrados junto com Teófilo Ricardo Passos, 30, e Rômulo Ferreira Bentes, 20, que é marido de Paula. Os dois últimos se perderam na reserva na sexta-feira à noite, quando entraram na reserva para procurar o grupo.

O grupo foi encontrado na mata pouco depois do meio-dia, por um mateiro que se identificou como Adelcio. Ele acionou policiais militares e Corpo de Bombeiros, que resgataram o grupo.

Já Henrique Ferreira, 17, e Tiago Matos, 18, conseguiram sair da mata sozinhos, já no início da noite deste sábado. Eles haviam se separado do grupo para procurar uma saída, por isso não estavam com eles na hora do resgate. Eles saíram já na AM-010, no quilômetro 32, e serão levados para uma avaliação médica.

fonte: acritica.com