Servidores da educação são beneficiados com campanha de avaliação física

Servidores públicos que atuam na sede da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM) participaram, nesta semana, da 5ª edição da Campanha de Avaliação Física, que acontece na sede da SEDUC, no bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus. Ao todo, a expectativa é que mais de 250 servidores passem pela da avaliação física.

A campanha é coordenada pela Gerência de Promoção e Valorização do Servidor, por meio do Programa Valoriza RH e tem o objetivo de detectar e mensurar a possível ocorrência de doenças preexistentes relacionadas ao sobrepeso e obesidade, orientando acerca da importância da atividade física e hábitos alimentares saudáveis para melhoria da qualidade de vida do servidor.

Durante a campanha, os servidores serão beneficiados com serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, peso, bioimpedância (índice de gordura), além de um cadastro de verificação de histórico de saúde.

Para melhor atender os servidores, a campanha atenderá os servidores de acordo com o departamento a que estão vinculados. O atendimento acontecerá pela manhã e durante a tarde.

De acordo com a coordenadora da campanha e do Programa Valoriza RH, Valéria Oliveira, por meio da avaliação, o servidor é incentivado a adotar hábitos de vida mais saudáveis. “O Programa Valoriza RH realiza anualmente a campanha de avaliação física, com o objetivo de verificar a saúde do servidor, além de incentivá-lo à prática de exercícios físico e bons hábitos alimentares”, disse.

Pós-campanha

Oliveira acrescentou ainda que na semana seguinte à realização da campanha, será realizada a verificação individual de como está a saúde dos servidores. Os resultados individuais serão enviados por e-mail, informado no momento da avaliação.