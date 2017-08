Sérgio Fontes pede exoneração da Secretaria de Segurança Pública

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (28), em Manaus. A informação foi confirmada por servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A assessoria de imprensa do órgão não se pronunciou sobre o assunto, mas prometeu divulgar uma nota oficial ainda hoje.

Sérgio Fontes é delegado da Polícia Federal e já foi superintendente do órgão. Ele assumiu o cargo de chefia na SSP em janeiro de 2015 , logo no início da gestão do ex-governador José Melo, substituindo o então secretário coronel Paulo Roberto Vital. Até o momento não há informações sobre a aceitação do pedido de exoneração ou prováveis substitutos ao cargo.

Como secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes bateu recorde histórico na quantidade de apreensões de drogas durante ações policiais na capital e no interior do Estado. Ele também promoveu parcerias importantes com as Forças Armadas e com a Polícia Federal no combate à criminalidade no Amazonas, nas fronteiras e também nos presídios.

Mais recentemente, Sérgio Fontes atuou junto com outros membros da cúpula da segurança pública contra a crise penitenciária no Amazonas e nas investigações do massacre de presos ocorrida no dia 1º de janeiro deste ano.