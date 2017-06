Sepror, Sepa e Cooperativas em favor da AQUICULTURA

O Secretário Estadual de Produção Rural , Dedei Lobo, e o secretário de Pesca da Sepror, Geraldo

Bernardino, receberam na tarde desta quinta-feira, 22, a visita de um dos maiores incentivadores

da aquicultura no Amazonas, o deputado estadual Orlando Cidade(PTN). Na reunião, foram

abordados os principais fatores de que impedem o crescimento da aquicultura no Amazonas e as medidas a serem tomadas contra os mesmos. “Todos nós, que convivemos no dia-a-dia com a piscicultura, devemos contribuir com o setor. Porque apesar de algumas vitórias, o preço que pagamos na maioria das vezes é muito alto. Precisamos atuar unidos”, disse Orlando Cidade, que é cotista em cooperativa de Malva e Juta e também em uma cooperativa de Piscicultura, além e ser vice presidente da Comissão de Agricultura e Pesca da ALEAM.

Outro assunto abordado na reunião foi quanto à implementação de uma política mais agressiva para o aumento da produção aquífera no amazonas, com ênfase nas espécies Tambaqui, Matrinchã e Pirarucu, de fácil manuseio aqui no Amazonas e de grande aceitação comercial. “Temos matéria prima, conhecimento, condições físicas ideais para a criação dessas espécies e ainda não decolamos verdadeiramente, transformando a piscicultura amazonense numa indústria grande, precisamos fazer dar certo, mesmo que seja mudando a nossa abordagem política sobre o

assunto”, disse Geraldo Bernardino, uma das maiores autoridades do setor.

Para o Secretário Dedei Lobo, além do conhecimento técnico e boa vontade, a aquicultura do Amazonas necessita de uma profissionalização que diminua a cada dia a participação do Estado no

processo, seja o Idam, Sepror ou qualquer outra autarquia pública. “Estamos estudando as possibilidades para uma parceria publico-privada entre o estado, via SEPROR, com iniciativa privada via projeto ARAPAIMA, para realização de atividades na área de pesquisa, capacitação e transferência de tecnologia em piscicultura” revela Dedei ao falar de uma das estratégias a serem adotadas. “Temos que trabalhar com objetivos bem específicos, aumentando a nossa competitividade e garantindo a sustentabilidade da aquicultura em nosso estado”, completou o secretário.