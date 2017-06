SEPROR ENCABEÇA NO GRUPO DE TRABALHO DO SETOR DE LATICÍNIOS

A FAEA – Federação da Agricultura do Amazonas com apoio da SEPROR – Secretaria de Produção do Amazonas, IDAM – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, ADAF-Agencia de Defesa Agropecuária e Florestal, Ministério da Agricultura realizou em Manaus, na manhã desta quarta-feira, audiência pública para tratar das exigências técnicas-sanitárias que colocam o setor de produção de laticínios do Amazonas em desvantagem dos demais estados da Federação, principalmente em relação ao queijo. “Estamos aqui para juntos construirmos um caminho de sucesso para nossos produtores de leite e queijo. Chegamos a um ponto em que as exigências de mercado exigem essa nossa união e adequação do sistema produtivo”, disse o Secretário da Sepror, Dedei Lobo.

O encontro foi motivado pela operação de fiscalização, feita no dia 01 de junho, nos municípios de Autazes e Careiro da Várzea. Na ocasião, seis toneladas de queijo dos tipos Qualho, Manteiga e Mussarela, foram apreendidos, baseados nas leis brasileiras que regem o setor produtivo. “Nossos produtores precisam dar esse passo em direção à qualificação da produção dos derivados de leite. É a única maneira de sustentar as famílias dos produtores e ainda assim, garantir a segurança alimentar da população”, justifica Dedei.

Além das entidades ligadas à produção e fiscalização, também esteve presente o Deputado Estadual Sidney Leite (PROS), o representante da AFEAM – Agencia de Fomento, ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável, os prefeitos dos municípios de Autazes (Andreson Cavalcante – PROS), Careiro da Várzea (Pedro Guedes – PSD) e Barreirinha (Glênio Seixas – PMDB). “É um problema identificado aqui na região metropolitana, mas que afeta praticamente todos os municípios do Amazonas. Se é assim, precisamos não apenas de solução pontual, mas de uma resolução definitiva, de uma política de estado, de uma Lei, m para alavancar e proteger esse setor tão importante da nossa sociedade”, enfatiza Lobo.

Uma das definições da grande reunião, que teve como testemunhas pelo menos 50 produtores de derivados de leite, é a formação de um grupo de trabalho, com início imediato, que vai elaborar e apresentar na Assembleia Legislativa do Amazonas, um projeto de Lei que garanta a viabilidade tecnológica, financeira e comercial do setor, com fomento institucional do Governo do Estado. Linhas de crédito para investimentos em equipamentos, capacitação profissional e indenizações sanitárias estão entre os objetivos. Esse PL é baseado em Lei do estado de Minas Gerais, que desde 2002, incentiva e trata de forma diferenciada os produtores artesanais de queijo. “O resultado do trabalho desse grupo será uma Lei Estadual que vai garantir os recursos financeiros, a saúde dos animais e os produtos com qualidade para a população. O setor produtivo não pode parar. Se tem trabalho a ser feito, vamos fazer”, finaliza Dedei Lobo.