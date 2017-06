SEPROR EM AÇÃO NA AREA METROPOLITANA. CAREIRO CASTANHO

Sepror, ADS, Idam e Adaf, responsáveis pelo setor produtivo primário do Amazonas, visitaram nesta quinta-feira, (01), o município Careiro Castanho, há 100 quilômetros de Manaus, para firmar parceria técnica e o desenvolvimento conjunto da cadeia produtiva primária do município. “Viemos com nossos principais técnicos. Estamos estudando as situações individualmente e acreditamos que o crescimento na produção depende desse tipo de parceria”, afirma Lúcio Flávio, presidente do IDAM.

A visita ao curral , totalmente vazio, revelou a diminuição de 70 para 13 mil cabeças de gado. Números que se assemelham ao da agricultura. “Há muitos anos necessitamos de recursos tecnológicos pra cuidar do solo pra melhorar a nossa produção”, revela Antônio Caetano, Secretario de Produção Careirense.

A produção agrícola, também vem diminuindo anualmente. E a população, acaba ganhando menos e pagando mais pela alimentação diária. Além de ajuda pra produzir, os agricultores precisam vender a produção. Nessa questão a Agência de Desenvolvimento-ADS, já garantiu a estrutura para feiras e exposições. “A ADS garante barracas, mesas, uniformes . Queremos implementar um comportamento empreendedor no nosso agricultor”, diz Lissandro Breval, Presidente da ADS.

Do outro lado de quem

denuncia a falta de insumos, está o homem do campo, que pede mais conhecimento técnico, maquinários é insumos. “Nossa logística é ruim. Os insumos não atendem a todos. Não temos maquinário suficiente. Precisamos muito dessas ações coordenadas da Sepror”, lamenta Laureano Prints, agricultor é piscicultor da região.

Para Dedei Lobo, secretário estadual de produção, as ações coordenadas, com a participação das diversas competências produtivas, são receita para a melhoria da qualidade de vida do homem do interior. “Sabemos o quanto é árdua a missão de produzir alimentos, assim como sabemos da capacidade do homem da Amazônia. Por isso estamos ofertando o que está ao nosso alcance para fazer isso dar certo”, justificou Lobo.

Além dos processos produtivos, entrou na pauta das reuniões a necessidade do aterro sanitário da cidade, o polo moveleiro, artesanato e pesca esportiva.

Na próxima semana os técnicos da Sepror estarão nos municípios de Novo Aripuanã e Manicoré.

ASCOM SEPROR/IDAM