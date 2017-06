SEPROR ASSINA TERMO DE COMPROMISSO COM A PREFEITURA DE HUMAITÁ

HUMAITÁ (AM) – Aconteceu na manhã desta segunda-feira (12) no Auditório da prefeitura de Humaitá uma reunião com agricultores, pecuaristas e piscicultores do município. Na pauta da reunião foram discutidos a necessidade da recuperação das vicinais, em especial a do “Alto Crato”, o reordenamento do setor pesqueiro, a visita sanitária aos matadouros bovinos do município pelo Presidente da ADAF Hamilton Casara e o acompanhamento ao combate a Febre Aftosa e do Ácaro Vermelho, foi acrescentado ainda, o funcionamento da fábrica de gelo da Colônia dos pescadores, a legalidade da extração mineral através do IPAAM, a compra da produção de carnes e peixes pela ADS, dando oportunidade ao produtor do município em vender sua produção, e o apoio técnico a produção agrícola familiar através do IDAM, além do fortalecimento da cadeia produtiva do município.

A reunião contou com a presença do sistema do secretário de produção rural do estado DEDEI LOBO, do Presidente da ADAF – HAMILTON CASARA, do secretário executivo e engenheiro florestal do IDAM – MALVINO SALVADOR, do representante da ADS – do Prefeito Herivaneo Seixas, do vice-prefeito RADEMACKER CHAVES e dos vereadores, John Auler, Totinha, Samuel de colônia, e Ley Siqueira.

DEDEI LOBO disse aos presentes que estava em visita oficial ao município representando o governo do estado, que é parceiro do município e que tem projetos importantes a serem implementado no setor primário para o fortalecimento do setor produtivo.

Ao final foi franqueado a palavra aos presentes e logo após o secretário e o prefeito assinaram um termo de compromisso entre governo do estado e o município que fortalecerá a cadeia produtiva do município como um Todo, gerando renda e oportunidade ao setor primário municipal.