Senar abre 20 vagas para curso técnico gratuito de Agronegócios em Autazes

acritica.com

Manaus (AM)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso Técnico em Agronegócio, na modalidade semipresencial. Para o Amazonas, foram reservadas 20 vagas para formação de turma no polo do município de Autazes, a 107 quilômetros de Manaus.

Totalmente gratuito, o curso tem duração de dois anos. Os conteúdos são disponibilizados na internet e reforçados por videoaulas e material impresso. Os 20% restantes da carga horária são reservados para avaliações, aulas práticas e teóricas no polo onde o aluno está inscrito.

Com uma turma já formada em Autazes e uma segunda em andamento, em Manaus, o curso é oferecido em parceria com os Ministérios da Educação (MEC) e da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (Mapa) e tem o reconhecimento do MEC e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA).

Processo seletivo

O processo de seleção será online por meio de análise curricular. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar o histórico escolar e indicar o polo de ensino para participar das aulas presenciais.

Terão prioridade de acesso às vagas os agentes de assistência técnica e extensão rural; agricultor familiar ou médio produtor e técnicos de assistência técnica e extensão rural. Os candidatos que não apresentarem documentação que comprovem esse vínculo com o setor agropecuário vão concorrer às vagas como público geral.

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, pois o sistema aceita somente uma inscrição por CPF. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro pelo site http://etec.senar.org.br/.

Informações em Autazes

Para mais informações sobre a inscrição online, os interessados em participar do processo seletivo podem se dirigir ao Sindicato Rural de Autazes, localizado na Avenida Autazes, nº 827, Centro – Autazes-AM, de segunda à sexta de 8h às 17h ou entrar em contato pelos telefones 99373-5240 (Erick Ambrósio) e 99167-6788 (Jeremias Nery).

Qualidade estimula a concorrência

Criada em 2014, quando o SENAR passou a integrar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do MEC, lançando seu Curso Técnico em Agronegócio, a Rede e-Tec Brasil no SENAR já conta com 73 polos de apoio espalhados por 23 estados de Norte a Sul. Seus alunos são unanimes ao apontar dois principais fatores para a alta concorrência às vagas. O primeiro, o amplo mercado de trabalho na área, em franco crescimento. O segundo, a boa qualidade do ensino.

No curso, os alunos se tornam profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasileira. Em dois anos aprendem, entre outros aspectos, a reconhecer a realidade do meio rural e as peculiaridades das atividades produtivas do agronegócio, identificar as principais potencialidades, limitações e desafios futuros do agronegócio e das principais cadeias produtivas da agropecuária, analisar problemas em sistemas e processos de gestão e de produção agropecuária e aplicar técnicas de empreendedorismo com capacidade crítica, criativa e inovadora.

Ficha técnica

Eixo Tecnológico (SETEC/MEC): Recursos Naturais

Nome do Curso: Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio

Habilitação Profissional: Técnico em Agronegócio

Nível de Ensino: Técnico de Nível Médio

Modalidade de Ensino: A distância

Carga Horária Total: 1.230 horas

Duração do Curso: 4 semestres

O Senar-AM

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional Amazonas (Senar-AM) oferece capacitações técnicas com o objetivo de possibilitar a educação profissional e a promoção social para as pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do País, ao gerar aumento de renda e ascensão social.

Para cumprir esse objetivo, o Senar estabelece duas vertentes principais de trabalho: a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS). A listagem de cursos, treinamentos e oficinas oferecidas pela instituição está disponível no endereço eletrônico: www.senar-am.org.br

Serviço

O que é?

Processo seletivo (análise curricular) para curso técnico semipresencial em agronegócios – Polo Autazes

Data

Até 09 de fevereiro

Inscrição

Pelo site http://etec.senar.org.br/