Sem terras denunciam “Abandono e condições sub-humanas” ocasionados pelo Ministério Agrário Nacional

Cinquenta e cinco famílias que sobrevivem em condições sub-humanas no km 55 da BR-319 no sentido Porto Velho a Humaitá, denunciam descaso e abandono ocasionados pela falta de vontade do Ministério Agrário Federal que não tem cumprido o que foi acordado na sede regional do Incra do município de Humaitá.

As famílias de “Sem Terras” alegam que, sobrevivem debaixo de cabana de lonas que devido o sol escaldante e as chuvas diárias já nem mesmo conseguem cobrir a moradia dos que lá estão, devido ao tempo em que se encontram a espera de uma assentamento denominado São Francisco pertencente ao município de Canutama, onde o INCRA aguarda a autorização do Ministério Agrário para assentar as famílias que ali estão.

Os “Sem Terras” alertam ainda que cerca de 60 crianças estão sem estudar já ha dois anos, uma vez que, o prazo para que fossem assentados era de 90 dias, o que infelizmente não aconteceu. É desesperador, o estado sub-humano em que sobrevivem essas famílias. Leia abaixo a carta escrita pelo representante das famílias que alí estão.

https://docs.google.com/document/d/1wUcKFr5_MzpBARJ65xtgrP5xbHCQAylC5uOlYjSKs3g/edit?usp=sharing