Sem Globo, TV Cultura vai transmitir amistosos da seleção brasileira

Brasília – A CBF assinou contrato com a TV Cultura para a transmissão dos amistosos da seleção brasileira contra a Argentina, no dia 9, e a Austrália, no dia 13. Os dois confrontos acontecem às 7 horas da manhã (horário de Brasília). A informação foi confirmada pela emissora estatal paulista.

A TV Cultura será responsável pela transmissão na rede aberta enquanto a TV Brasil fará o televisionamento na rede fechada. A narração ficará por conta de Nivaldo Prieto, narrador na Fox Sports, com comentários de Pelé e Denílson, que atua na Rede Bandeirantes. Além das duas emissoras, as partidas ainda serão transmitidas pelas mídias sociais por dois patrocinadores da CBF, Itaú e Vivo.

A partida contra a Argentina marca o início de um novo modelo de transmissão. Toda a transmissão dos jogos, incluindo a geração de imagens, ficará a cargo da CBF. A entidade enviará profissionais a Melbourne, local dos amistosos, e está comprando horário nos canais para exibição.

Até o ano passado, a Rede Globo transmitia todos os amistosos do time nacional com exclusividade. A CBF tentou firmar parceria com a própria Rede Globo e a TV Bandeirantes, mas não entrou em acordo financeiro para a exibição das partidas.