SEM CENSURA! IMAGENS FORTES: VEJA DOIS VÍDEOS DO ACIDENTE QUE MATOU O GERENTE DO BANCO DO BRASIL E MAIS DUAS PESSOAS EM AUTAZES

Dois vídeos enviados agora há pouco por um leitor para o WhatsApp do PORTAL DO ZACARIAS (92 – 99335-3954) mostram no chão os corpos do gerente do Banco do Brasil em Autazes, Manoel Iris Teles de Andrade, 59, da esposa Hosana Bragança de Andrade, 34, e da irmã dele, Dayane Pereira Porto, 23, mortos na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 9h, após o veículo em que estavam capotar no km74 da rodovia estadual AM-254, no perímetro daquele município, a 113 km de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, sete pessoas estavam na picape modelo S10, incluindo os dois filhos do gerente, Melissa Bragança de Andrade, de 6 anos, e Victor Gabriel Bragança de Andrade, 8; o marido de Dayane, Ezequiel Bragança Andrade, 32, e a filha de Dayane e Ezequiel, Kiara Pereira Andrade, de apenas 1 ano.

Assunto relacionado:



IMAGENS FORTES! Gerente do Banco do Brasil, esposa e irmã morrem após carro capotar em Autazes nesta quarta-feira

Manoel e a esposa Hosana deixaram dois filhos,

um de 6 e outro de 8 anos (Foto: Divulgação)

O sargento Eldenir Almeida, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que a família seguia no sentido Manaus-Autazes e que quem dirigia o veículo era a esposa do gerente.

Curtiu? Siga o PORTAL DO ZACARIAS no Facebook e no Twitter.

Os sobreviventes foram encaminhados para um hospital de Manaus.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!

Fotos: Reprodução

Veja o vídeo: