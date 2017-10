Seleção de Caapiranga campeã 2017 da Copa dos Rios sub-19

Foto : Mauro Neto / SEJEL Foto : Mauro Neto / SEJEL

Numa noite de graça, as Seleções de Manacapuru e Caapiranga se enfrentaram na decisão da XXV Copa dos Rios, no Estádio Ismael Benigno, num jogo equilibrado e poucas chances de gols as equipes terminaram empatadas em 1 a 1 no tempo regulamentar. O resultado final se deu nas cobranças de penalidades e aí, haja coração.

Em decisão por penalidades qualquer erro pode ser fatal, foi o que ocorreu com a equipe de Manacapuru, um erro lhe custou o título. Caapiranga por sua vez aproveitou 100% das cobranças que ficou assim Caapiranga 5 x 4 Manacapuru.

No jogo preliminar que definiu 3º e 4º a seleção de São Sebastião do Uatumã derrotou a Seleção de Barcelos pelo placar de 3 a 1.

11 de outubro, por tanto, fica marcado para História de Caapiranga com a conquista da XXV Copa dos Rios, edição 2017, uma das maiores competições da Amazônia.

Foram premiadas ainda:

Revelção: Thayson Nogueira (Caapiranga)

Melhor Técnico: Francisco Keyne (Caapiranga)

O artilheiro da competição foi o atacante Matheus Maia (Manacapuru) com 9 gols marcados. Como melhor goleiro, Diego, de Manacapuru.

Estavam presentes no Ato de premiação o presidente da Federação Dissica Tomaz, representante da Secretaria da Sejel, Janaina Chagas, o técnico Aderbal Lana, e o vice-presidente da CEAF Raimundo Nonato, entregaram as medalhas, os troféus aos atletas.

Fonte: Assessoria/FAF e Antonio da Encarnação (Observatório Diocesano)

Foto: Mauro Neto/SEJEL.