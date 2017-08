Seleção Brasileira de Vôlei reúne fãs e é aclamada em sessão de autógrafos em Manaus

Aplausos, gritos e muita emoção tomaram conta da sessão de autógrafos da Seleção Brasileira de Vôlei, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 14, no Shopping Ponta Negra, localizado na zona Oeste da Capital. A turma de Renan Dal Zotto atendeu os fãs com simpatia, distribuindo fotos, autógrafos, abraços e ainda falaram com a imprensa presente. Entre os atletas, o mais ‘cobiçado’ foi o ponteiro Lucarelli, que teve seu nome ecoado por mais de 200 pessoas que estavam no local.

“Essa é minha primeira vez em Manaus e é uma honra estar aqui. Acredito que a maior surpresa foi ontem, pois chegamos bem tarde e tinha gente esperando, então isso é realmente legal e aqui a gente já esperava um público e ficamos felizes em ver o público aderindo o vôlei. Com esse carinho, a gente se sente querido e tentamos retribuir todo esse carinho que é dado”, disse Lucarelli.

Em entrevista, o ponteiro ainda comentou sobre a disseminação do esporte no Norte do País, através de grandes eventos. “Acho muito legal um jogo desse vir para a região Norte do País, para desenvolver o esporte não somente aqui, como no Brasil todo. Sabemos que a modalidade é concentrada em algumas regiões e ficamos felizes quando isso acontece”, destacou o jogador.

Responsável pelo comando da equipe, Renan Dal Zotto está focado em testar a equipe para avaliar cada vez mais o desempenho de seu elenco. Tanto é, que para o amistoso em Manaus não veio o levantador Bruninho, o oposto Wallace e o central Lucão. Na capital baré, o público poderá prestigiar a atuação de alguns jogadores como de Maurício Borges, Maurício Souza, Isac Viana, Lucarelli, Tiago Brendle e Renan Zanatta.

“Nós temos um grupo homogêneo. Claro que esses três jogadores são super importantes, mas eu preciso em algum momento testar novos jogadores, assim como eu fiz no Ibirapuera, e como vou fazer nos próximos amistosos em Chicago. Podem ter certeza que os garotos estão todos preparados. Por isso, a certeza de um grande jogo amanhã. Essa é sem dúvida uma preparação importante para o nosso último compromisso do ano, que é a Copa dos Campeões, no Japão, em setembro, então cada oportunidade que temos de jogar, de testar os garotos, é sempre muito importante e esse jogo não vai ser diferente”.

O treinador ainda comentou sobre a satisfação de estar em Manaus. “Primeiramente, é um prazer estar aqui em Manaus. Esse é um amistoso internacional muito importante, talvez um dos grandes clássicos do voleibol internacional. Nosso segundo compromisso é aqui e estamos felizes em estar numa Arena que vai estar repleta, com o público jogando junto e isso pra gente é muito bom, principalmente por a gente poder mostrar o que temos hoje no voleibol, e o que temos de melhor. Minha mensagem é que vamos nos doar para fazer um grande jogo”, Renan.

Fãs formaram filas

A sessão de autógrafos da Seleção iniciou às 11h desta segunda, mas desde 7h já tinha fã formando fila para garantir ver de perto os gigantes do vôlei. Esse foi o caso da primeira da fila, a estudante Jamile Borges, de 12 anos, que estava acompanhada da mãe, Marisenia Borges, 45, e da irmã Julia Borges, 18. O trio mora há seis meses em Manaus, veio de Belém (PA), e apesar dos compromissos entre estudo e trabalho, tiraram uma ‘folguinha’ para prestigiar os ídolos.

“Cheguei aqui com antecedência, pois sou fã mesmo, de coração. Esse amor vem de família, que sempre me incentivou a assistir e a jogar vôlei. Sou ponteira na minha escola, e em Belém fazia parte do Sesi, então pra mim é muito importante poder chegar perto dos jogadores. Sou muito fã do Lucarelli e vale a pena cada esforço. Minha mãe liberou de eu ir para aula, mas foi para realizar este sonho”, contou Jamile.

Para a mãe, Marisenia, poder morar numa capital que conta com eventos esportivos é de se comemorar. “Somos de Belém, viemos transferidos, e sempre ficamos em busca de esporte. Lá nós não tínhamos essa facilidade de eventos e aqui é bem maior. Agora lá, com a construção do ginásio poliesportivo vai melhorar, mas estamos felizes em poder acompanhar a programação daqui”, destacou.

O trio de estudantes Yasmin Christine, 15, Kethlen Nascimento, 21 e Andressa Oliveira, 18, foi outro que comemorou a conquista das camisas autografadas e as fotos. “Estamos muito felizes, isso aqui é a realização de um sonho e estou nervosa até agora. Conseguimos tudo que queríamos e vamos guardar para a vida inteira essa lembrança”, disse Yasmim.

A partida é nesta quinta-feira

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta terça, dia15 de agosto, para protagonizar um amistoso que prepara para a Copa dos Campeões, um dos campeonatos mais importantes do calendário internacional, que será em setembro, no Japão. O evento acontece no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Antiga Arena Amadeu Teixeira), na Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona Centro-Oeste, a partir das 20h, e os ingressos estão esgotados.

A ação é uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Programação

Segunda-feira, dia 14

Treino / 18h às 20h – Brasil

Treino / 20h às 22h – EUA

Terça-feira, dia 15

Treino / 10h às 11h30 – Brasil

Treino / 11h30 às 13h – EUA

Partida / 20h – Brasil x EUA

Quarta-feira, dia 16

Saída para o Aeroporto – 1h

Contatos para imprensa

André Galvão, eventos Sejel – 99179 6544

Tadeu Picanço, presidente FAV- 99337 1770

FOTOS: MAURO NETO/SEJEL