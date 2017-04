Seleção amazonense de judô conquista 51 medalhas no Brasileiro Regional

a crítica.com* Manaus (AM)

Os judocas amazonenses elevaram o nome do Amazonas ao topo do esporte nacional. Isso porque, a delegação conquistou, no último final de semana, 51 medalhas no Campeonato Brasileiro Região 1, sediado em Marituba, no Pará. Ao todo, foram 12 de ouro, 7 de prata e 8 de bronze, tornando-se campeão geral no masculino com 27 medalhas, além de 4 de ouro, 8 de prata e 12 de bronze pela feminino. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) cedeu 70 passagens áreas para a delegação.

De volta a Manaus, os atletas começaram a revelar a saga para ficar – pela primeira vez – à frente dos estados como Maranhão, Ceará, Pará, Piauí, Amapá e Roraima, concorrentes diretos na disputa. Vale ressaltar, que o expressivo resultado garantiu vaga para 31 judocas do Amazonas para as etapas do Campeonato Brasileiro 2017, que acontecem em todo Brasil.

“Essa foi a maior delegação que já viajou para um Brasileiro Região 1. Essa competição serve como seletiva para o Brasileiro e era fundamental uma participação massiva dos nossos atletas e, graças a Deus, isso aconteceu. Nunca tínhamos conquistado uma competição nacional geral e agradecemos todo o apoio”, disse o treinador, Gláucio Mendonça, honrado com os resultados da turma.

“Tivemos estados tradicionais como o Piauí, que tem uma campeã olímpica, também disputamos contra o Maranhão, que tem trabalhos mais consistentes, e hoje ficou provado que o nosso trabalho tem dado frutos. Hoje dominamos nossa região e a perspectiva é sempre melhorar”, afirmou.

Em ação

As judocas da Associação Lassalista, Greyce Keli, 18, Kamylle Santos, 15, e Mikaela Queiroz, 18, retornaram aos treinos nesta quinta-feira, dia 27, depois de juntas conquistarem cinco medalhas no Brasileiro Região 1. Em ‘ação’, as atletas mostraram orgulhosas as quatro pratas e uma dourada que as credenciaram a disputar a etapa nacional, no próximo mês, na Bahia.

“Foi muito complicado conquistar o ouro no Sub-21 médio (-70kg), porque minha adversária tinha muita força e consegui vencer no golden score. Nas minhas duas primeiras lutas ganhei por ippon, na terceira foi por finalização e na final contra a cearense venci por wazari. Acredito que ela cansou a mente e consegui vencer. Minha prata na Sênior meio pesado (‐78kg) já foi mais difícil, enfrentei uma lutadora que já fez parte da seleção e acabei passando para a final. Enfrentei uma adversária pesada e acabei não conseguindo o ouro e fiquei com a prata. Tentei e fiquei feliz com o resultado”, contou Greyce Keli.

Com 15 anos, a judoca Kamylle Santos conquistou duas pratas no Sub-21 feminino pesado (+78kg) e no Sub-18 feminino pesado (+70kg). Com lutas difíceis na final, a atleta amazonense esbarrou na paraense Nathalia Reis. “Primeiro teve as lutas do Sub-21, que não é minha categoria, mas lutei com meninas mais velhas e foi muito difícil. Nas duas finais fiquei com a prata, enfrentei uma paraense que pesava 25 quilos a mais que eu e não consegui a vitória, mas estou feliz por ter conquistado a vaga no Brasileiro”, disse.

Há 10 anos no judô, Mikaela Queiroz conquistou a prata na categoria Sênior feminino meio médio (‐63kg). A derrota para a maranhense Brenda Barbosa não ofuscou o brilho e a felicidade da jovem. “É uma sensação muito boa, ótima. Levei para a minha família e todos estão orgulhosos. Agora é focar no Brasileiro na Bahia para trazer mais medalhas”, comentou.

Quem contribuiu para aumentar o quadro de medalhas douradas do masculino foi Rafael Barbosa, 23. O lutador da Associação Barbosa venceu o amapaense Júlio Vilhena, na final da categoria sênior ligeiro (-60kg). “Foi a primeira vez que eu participei de um brasileiro regional. Foram dois dias de competição e para eu conquistar o ouro fiz quatro lutas, ganhando três por ippon. Foi uma competição muito boa e teve muita gente lutando”, disse.

Com ippons e wazaris, Carolynne Hernandez, 20, trouxe um ouro – dos quatro conquistados – no feminino. Derrubando as atletas do Pará e duas do Amapá, a bicampeã brasileira encerrou a luta final contra a cearense Emília Lopes, após aplicar um ippon na rival e conquistar o topo do pódio na categoria sênior feminino ligeiro (‐48kg).

“Estou muito feliz. É a sexta vez que ganho o Brasileiro Regional. Não lutava há uns quatro anos, já que o Amazonas não participou nos anos anteriores. Estava com uma expectativa muito grande, pois essa competição vale pontos para a seletiva olímpica, e graças a Deus consegui”, afirmou.

