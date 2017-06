Seis candidaturas ao Governo do Amazonas já foram registradas no TRE-AM

Camila Pereira

Manaus (AM)

Seis candidatos a governo ja registraram suas candidaturas ate a tarde desta segunda-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). Hoje encerram os prazos.

A candidata Liliane Araújo (PPS) chegou ao TRE-AM por volta das 15h e protocolou a candidatura da chapa puro-sangue formada com o cabo Lobo, da Policia Militar.

“Vamos priorizar os principais tópicos do nosso plano de governo. Arrumar a casa, rever contratos, ver os gastos para aplicar. Nosso foco é preparar o governo para o próximo”, afirmou.

Também à tarde, Eduardo Braga esteve no TRE-AM ao lado de Marcelo Ramos para registar a chapa. Pouco depois, foi a vez de Amazonino Mendes chegar ao local acompanhado por seu candidato a vice, Bosco Saraiva, e também confirmar a participação na eleição.

Registraram as candidaturas pela manhã o candidato Wilker Barreto, (PHS) com a coligação “Por um novo amazonas” formada pelo PHS, PTC, PRTB, PEN e PMB, e o candidato Luiz Castro (Rede), juntamente com a coligação “o começo de uma grande mudança” entre Psol e Rede.

Ontem, o candidato José Ricardo (PT) foi o primeiro a registrar a candidatura independente pelo PT, tendo Sinésio Campos como vice.

Fonte: acritica.com