Seinfra estabelece parceria com a UEA para análise de solo

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) se reuniu nesta segunda-feira (18/12), com a Universidade do Estado do Amazonas UEA, onde foi entregue o projeto básico para a consolidação do convênio em que aquela instituição passa a ficar responsável pelas análises de solos.

A medida agregará ainda mais qualidade às obras viárias do Governo do Amazonas por meio da realização de testes e análises de solos e misturas, necessários para a boa preparação do pavimento onde será aplicado o revestimento asfáltico.

O secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said, disse que esta medida garantirá a qualidade e a durabilidade do pavimento das obras fiscalizadas pela Seinfra, tanto na capital quanto no interior. Ele explicou que, com o laboratório de solos da UEA à disposição dos técnicos da Seinfra, será possível emitir relatórios contendo análises técnicas que orientarão medidas mais acertadas a serem adotadas em uma obra.

“Também poderemos fazer ensaios com concreto e asfalto para determinar a resistência característica à compressão, necessária para atingir maior durabilidade e consistência do material utilizado em cada tipo de solo”, ressaltou o secretário.