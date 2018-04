SEDUC LANCA CONCURSO PÚBLICO NO AMAZONAS

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM) lançou, nesta sexta-feira (20), concurso público que vai oferecer 8.175 vagas em cargos de nível Fundamental, Médio e Superior para a capital e para o interior do Estado. Do total de vagas, 5.758 mil vagas são para o interior do Estado. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, professor Lourenço Braga, e o titular da pasta destacou que o concurso é um dos compromissos assumidos pelo governador Amazonino Mendes quando assumiu o comando do Governo do Estado há sete meses. Durante coletiva de imprensa na sede do órgão, no bairro Japiim 2, zona sul de Manaus. O edital do concurso está disponível no site da SEDUC: www.educacao.am.gov.br.

Organizado e aplicado pelo Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego (Acesso Público), o concurso público disponibilizará vagas para os seguintes cargos: professor (para todas as disciplinas da grade curricular do Ensino Básico); assistente social; bibliotecário; contador; engenheiro; estatístico; fonoaudiólogo; nutricionista; pedagogo; psicólogo; assistente técnico e merendeiro.

Novidades

O grande diferencial do concurso é a oferta de 680 vagas para o ensino indígena. Além disso, o certame terá reserva de vagas de 10% para os candidatos com deficiência e 2% das vagas para pessoas com Síndrome de Down, conforme Lei nº 4.333, de 30 de maio de 2016.

De acordo com o titular da SEDUC, Lourenço Braga, o concurso é uma das metas previstas no atual governo.

“Este concurso vão totalizar a oferta de 8.175 vagas, das quais 5.758 para o interior do Estado. O concurso vai atender a todas as escolas e a expectativa é que se inscrevam 80 mil candidatos”, afirmou o secretário, destacando que o concurso é uma das metas da pasta quando o Governador Amazonino Mendes assumiu o governo.

Vagas

A maioria das vagas disponibilizadas são para o cargo de professor, somando 7.096, dentre as quais, 6.499 vagas serão para professores do regime de 20h semanais e 597 para professores de 40h.

Serão oferecidas ainda 600 vagas para o cargo de merendeiro, 191 vagas para pedagogos, 108 vagas para assistentes técnicos, 37 vagas para assistentes sociais, 36 vagas para psicólogos, 50 para bibliotecários, 40 para nutricionistas, 7 vagas para engenheiros, 5 vagas para contadores, 3 para fonoaudiólogos e 2 para estatísticos.

Remuneração

Para os cargos de professor e pedagogo, a remuneração total, já incluindo vale alimentação e vale transporte, é de R$ 2.663,54 (para o regime de 20h semanais) e de R$ 4.740,06 (para o regime de 40h).

Para os demais cargos de Ensino Superior, que inclui assistentes sociais, bibliotecários, contadores, estatísticos, engenheiros, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogo a remuneração total é de R$ 3.501,34 ou de R$ 3.701,34, variando conforme a lotação do servidor. Caso seja lotado em unidades administrativas da SEDUC, o servidor receberá auxílio alimentação de R$ 220,00, caso esteja lotado nas escolas, o valor do auxílio é de R$ 420,00.

Para o cargo de assistente técnico (Ensino Médio), a remuneração total será de R$ 2.166,24 ou R$ 2.366,24, também variando conforme a lotação. Já para o cargo de merendeiro (Ensino Fundamental), a remuneração total será de R$ 2.112,06.

Inscrições

Conforme edital, as inscrições para o concurso terão início às 0h01 do dia 21 de abril e seguirão até o dia 20 de maio de 2018.

As taxas de inscrição serão de R$ 70,00 (nível superior), R$ 60,00 (nível médio) e R$ 50,00 (nível fundamental).

Provas – As provas objetivas e discursivas deverão ocorrer no dia 8 de julho de 2018.

O resultado final do concurso público e a homologação do certame estão previstos para o dia 12 de dezembro de 2018.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para o início do ano letivo de 2019.

CONFIRA O EDITAL:

Edital 01 NIVEL SUPERIOR

ANEXO DO EDITAL 01

NIVEL SUPERIOR

Edital 02 SEDUCAM Nível Fundamental e Médio

Edital 03 – Professor Indígena

