Secretário de Segurança solicita em Brasília liberação de recursos para aquisição de novos fuzis e lanchas blindadas

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto de Andrade, se reuniu nesta sexta-feira (1) com o secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto Santos Cruz, em Brasília, tendo como pauta a liberação de recursos para projetos de combate ao narcotráfico na fronteira do Amazonas, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Dentre eles a aquisição de novos fuzis e de três lanchas blindadas, considerados equipamentos fundamentais nas operações nos rios. O Amazonas está entre os Estados do País com maior quantidade de apreensão de drogas. Desde 2015, já foram apreendidas cerca de 30 toneladas, fruto de ações integradas da SSP-AM e Polícias Civil e Militar.

Durante o encontro, o secretário solicitou liberação de recursos provenientes de emenda parlamentar pra aquisição de 53 fuzis modelo 556 e novos coletes balísticos e também apresentou o projeto para a aquisição de lanchas blindadas. “A lancha blindada hoje é uma necessidade real para as ações nos rios do Amazonas. Nos últimos anos, o Estado já registrou ataques de traficantes fortemente armados contra os policiais que estão em operação”, disse.

Segundo o secretário Carlos Alberto, a reunião foi positiva. “Foi bastante positiva, acreditamos que em breve teremos esses recursos que são de extrema importância, pois poderemos aplicar no combate ao narcotráfico e crime organizado, que são responsáveis por grandes mazelas no nosso Estado”, afirmou.

De acordo com o secretário, as lanchas blindadas e os fuzis serão utilizados em regiões que funcionam como rotas do tráfico. “Nós precisamos agregar esforços e aperfeiçoar nossas técnicas para combater o tráfico de drogas, especialmente na fronteira. Equipando melhor nossos policiais para a proteção deles nas operações, e garantindo maior segurança à população amazonense”, disse.

Recentemente, os grupos especiais as Polícias Civil e Militar e Inteligência da SSP-AM já receberam fuzis e equipamentos que serão utilizados exclusivamente em operações fluviais, os fuzis foram cedidos pelo Exército.