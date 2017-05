Secretario de Produção Rural do Amazonas, visita Centro de Produção de Iranduba

O Secretário de Produção Rural do Amazonas, Jose Cidenei Lobo do Nascimento reuniu-se na manha deste sábado (20) com os feirantes do Centro de Abastecimento do municipio de Iranduba onde ouviu a todos os presentes. O secretário disse que pretende criar alternativas para aumentar as vendas dos produtos regionais pois, mesmo com a estrutura grandiosa do local, o Centro nao esta sendo bem aproveitado.

O secretario disse que o Centro de Producao precisa corresponder a sua finalidade, e que o sistema SEPROR vai somar esforços junto ao prefeito Chico Doido (DEM),, para de fato, tornar o centro uma referência para a compra de verduras, graos, pescados e carnes bovinas. “O feirão de Irabduba precisa funcionar!”, finalizou.

Fonte: portaldoholanda