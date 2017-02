Secretarias de Comunicação oficializam Fórum para articular ações conjuntas na Amazônia

Foi formalizada nesta terça-feira (21), em Brasília, a criação do Fórum Permanente das Secretarias de Comunicação dos Estados da Amazônia Legal. O grupo de comunicadores foi idealizado durante o 13º Encontro de Governadores da Amazônia Legal, realizado em Macapá (AP), no início do ano. Por aclamação, foi definido que a coordenação neste primeiro ano ficará com secretário de Comunicação do Pará, Daniel Nardin, a vice-coordenação com Andréa Zílio, do Acre e a secretaria-executiva com Amaral Augusto, do Amazonas.

Também participaram da reunião de trabalho os secretários de comunicação do Tocantins, Kenia Borges, e de Roraima, Gustavo Abreu. Os outros secretários que compõem o grupo também aprovaram o Estatuto e a escolha da primeira coordenação. A intenção do Fórum é realizar ações de promoção da Amazônia em conjunto, além de desenvolver novas formas de gestão e governança da comunicação.

“Temos desafios de gestão da comunicação semelhantes e a troca de experiência pode produzir bons resultados. Além disso, somente com esforço conjunto podemos de fato melhorar a comunicação, tanto no diálogo dos governos com os cidadãos, superando o modelo unidirecional já ultrapassado, assim como aperfeiçoar a relação com a imprensa que faz cobertura da região. Temos um desafio enorme, com estereótipos que precisam ser desconstruídos mas que, para que esse processo possa avançar, precisamos trabalhar pelo que nos une, que é ser Amazônia, uma região muito falada, mas pouco conhecida pelo mundo”, destaca o coordenador do Fórum, Daniel Nardin.

Para a vice-coordenadora do Fórum, Andréa Zílio, compartilhar é essencial para que os estados agreguem ao trabalho um do outro, promovendo ações integradas que mostrem o pontencial da Amazônia, suas transformações sociais, econômicas e ambientais. “A Amazônia Legal é integrada por nove estados que possuem afinidades, desafios parecidos, mas que também são muito diferentes. Conciliar isso em objetivos únicos é uma forma de fazer a voz que temos ecoar mais distante. Acreditamos nesse trabalho conjunto”, comentou Zílio.

O desenvolvimento da Amazônia Legal também passa por uma política de comunicação voltada para as potencialidades da nossa região, é nisso que aposta o secretário do Fórum, Amaral Augusto. “O Brasil precisa pensar a Amazônia de forma estratégica e a maneira como os estados pensam a comunicação pode diminuir as distancias entre eles e o restante do país. Integrar as ações é garantir mais efetividade e potencial prático, além de garantir um intercâmbio muito importante de resultados”, ressaltou Amaral.

Amazônia em pauta

Nesta quarta-feira (22), os representantes do Fórum estarão reunidos, em conjunto com os secretários de Turismo dos Estados, em nova reunião no Ministério do Turismo, em Brasília, para o primeiro desdobramento de uma audiência realizada há cerca de um mês, com o Ministro Marx Beltrão, quando solicitaram a realização de uma campanha de divulgação e promoção nacional e internacional do turismo na Amazônia, à semelhança do que foi feito recentemente para o Nordeste pelo Governo Federal. Posteriormente, o Fórum deverá realizar um novo encontro já em Maio, durante o próximo Encontro de Governadores, quando definirá o Plano de Trabalho para o restante de 2017.

Comunicação como ferramenta de gestão – Em janeiro, pela primeira vez o eixo “Comunicação” foi discutido e inserido na Carta de Macapá, documento que os governadores assinam, conjuntamente, focado no desenvolvimento da Amazônia.

No documento, os governadores reconhecem e ratificam a criação do Fórum, cuja missão é “fomentar práticas de comunicação voltadas ao cidadão, ampliando a possibilidade de diálogo direto e o fortalecimento de uma comunicação cidadã que envolva e engaje toda a sociedade nas políticas públicas, além de realizar um esforço conjunto para enfrentar os estereótipos historicamente criados acerca da Amazônia. “Vamos mostrar ao Brasil e ao mundo que temos uma Amazônia de belezas, de saberes tradicionais dos nossos povos e oportunidades diversas em negócios sustentáveis. O nosso desafio é ressaltar a diversidade da Amazônia e contribuir para sermos a vanguarda econômica, social, cultural e ambiental do planeta”, disse o secretário de Roraima, Gustavo.

Outra ideia validada pelos secretários e que deverá ser implantada é a criação de uma Agência de Notícias da Amazônia, reunindo informações que acabam tendo interesse para quem procura dados sobre a região, assim como realizar seminários e treinamentos para os profissionais e estudantes de comunicação nos Estados da Amazônia.

“Ações conjuntas como vimos aqui hoje, proporcionam troca de experiências, agregam valores, fomentam a nossa rica região da Amazônia, além de proporcionar campanhas publicitárias não habituais como veiculação em nível internacional, consequentemente otimizando os custos”, complementa Kênia Borges, do Tocantins.

FOTOS: BRUNO ZANARDO