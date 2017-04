Seap faz revista na Unidade Prisional de Maués, interior do Amazonas

acritica.com

A Unidade Prisional de Maués (UPM) (a 356 quilômetros de Manaus), passou por um procedimento de revista na manhã desta quarta-feira (12). A Ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e teve apoio da Polícia Militar do Amazonas.

No procedimento foram apreendidos 14 estoques, 12 trouxinhas de maconha, seis aparelhos de celular, uma porção de entorpecente e cerca de R$ 133 em espécie e moedas. A operação contou com um efetivo de 40 pessoas, entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e servidores da Seap.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, ressalta que essa é a segunda revista prisional em unidades do interior e que o cronograma pretende continuar com os procedimentos nos demais municípios. “Estamos adotando no interior do Estado as mesmas medidas e disciplinas utilizadas nas unidades prisionais da capital, para coibir a entrada de materiais ilícitos e tirar de circulação os objetos que interfiram na ordem do sistema”.

A Seap realizou procedimento de revista nas duas unidades de Itacoatiara no dia 23 de março. As unidades de Coari, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé, devem passar pelas mesmas operações nos próximos meses.

*Com informações da assessoria.