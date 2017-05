“Se houver eleição indireta, David será aclamado”, declara Belarmino Lins

Sem querer ser profeta, mas apostando nas probabilidades do atual momento político, o deputado estadual Belarmino Lins (PROS) desabafou da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam): “Se houver eleição indireta para governador tampão no Estado do Amazonas, David Almeida (PSD), com toda a certeza, será eleito por aclamação na Aleam”.

O desabafo, feito na manhã desta terça-feira (30), seguiu a onda de vários pronunciamentos de parlamentares destacando os 21 dias de interinidade do deputado-presidente da Aleam no cargo de governador, em substituição a José Melo e ao seu vice, Henrique Oliveira, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em seu discurso, Belarmino distinguiu o gesto de David que fez questão de entregar pessoalmente aos deputados a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017. “David nos dá a honra de comparecer ao Poder Legislativo para nos entregar a LDO 2017, um ato só repetido pelo saudoso Álvaro Botelho Maia”, disse o parlamentar.

Belarmino justificou seus elogios ao governador em função do “impressionante volume de obras tocadas por ele em apenas 21 dias”, um elenco de realizações que, de acordo com o deputado, deverá ser coroado com a conclusão das obras do Hospital Delphina Aziz, um modelo de unidade de saúde no Norte do País.

“David Almeida se recusou até a usar o jato do governo em suas viagens com o objetivo de economizar recursos para fazer obras”, discursou Belão. Na última sexta-feira, ele levou nove prefeitos interioranos ao governador que, na ocasião, assegurou-lhes apoio administrativo a várias demandas. Participaram da audiência os municípios Carauari, Jutaí, Benjamin Constant, Envira, Itamarati, Uarini, Coari, Barreirinha e Apuí.