SE CONTINUAR COM ‘OLHO GRANDE’, JÚNIOR LEITE PODE SAIR ALGEMADO DA PREFEITURA DE MAUÉS

O prefeito de Maués, Júnior Leite, mal assumiu e já protagonizou pelo menos dois grandes malfeitos.

O primeiro: sem licitação, contratou uma empresa que vende materiais de construção para cuidar da limpeza pública na cidade.

Queria pagar mais de 17 milhões de reais por mês pelo serviço. Os adversários espernearam, ameaçando denunciá-lo ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.

Júnior Leite então reduziu o valor para 2 milhões. E o fez sem dar explicação alguma, o que nos faz crer que ele está indo com muita sede ao pote, o que pode levá-lo à cadeia antes mesmo que ele termine o mandato.

O segundo malfeito: há umas duas ou três semanas, Júnior Leite contratou – também sem licitação – uma casa lotérica para fazer a contabilidade da prefeitura, por cujos serviços vai pagar 48 mil reais por mês.

Se contratasse um contador, dando-lhe um cargo comissionado, os contribuintes certamente agradeceriam, já que os 48 mil vão sair do bolso deles.

Mas, ao que parece, Júnior Leite quer saber mesmo é de fazer farra com dinheiro público.

Dizem que Júnior Leite não passa de mero fantoche; que o prefeito de fato é o tio Sidney Leite.

Por falar em Sidney Leite, no ano passado ele foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas, por ter estuprado uma menina de 12 anos e depois a torturado juntamente com a irmã, um ano mais velha.

Sdiney Leite e o sobrinho Júnior Leite eram críticos ácidos da administração do Padre Carlos, a quem tachavam de ladrão do erário e outras coisas nada republicanas.

Ao contrário de Júnior Leite, Padre Carlos só começou a enveredar pelo caminho do mal – por assim dizer – no segundo ano de governo. Mesmo assim, nenhum de seus malfeitos nem de longe se compara com o que Júnior Leite fez – e sobretudo com o que queria fazer – na limpeza pública.

Não é à toa que a população de Maués passou a chamar o lixo da cidade de “lixo de ouro”.

fonte: portaldozacarias.com.br