SAÚDE – HOSPITAL DE HUMAITÁ, BATE RECORD EM ATENDIMENTO, COM MAIS DE 300 PROCEDIMENTOS E 235 ATENDIMENTOS EM 18HS

Em pouco mais de 18 hrs de atendimento emergencial e ambulatorial o Hospital Geral de Humaitá baterá o record em atendimentos, com três remoções a Porto Velho e dois óbitos. A bruxa parece ter sido solta neste 23 de abril e a temperatura esquentou para todo o quadro de médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de atendimentos em nossa unidade hospitalar.

Os números em atendimento até as 20h30 desta noite de segunda-feira (23) já atingiram a marca de 300 procedimentos, em 235 pacientes atendidos e ao que tudo indica esta marca vai ser ainda mais extensa. O secretário de Saúde do município está na unidade hospitalar, acompanhando o dia intenso dos plantonistas, que se revesam para conseguirem suprir a demanda acumulada do ambulatório. as equipes de plantão, foram trocadas no início da noite, as 19h00 e serão substituídas novamente as 7h00 da manhã do dia (24). Agora no hospital existe um sistema de controle em que o paciente faz seu cadastro para ser atendido, e dependendo de cada caso avaliado pela triagem ambulatorial, os pacientes vão sendo atendidos, pelos médicos disponíveis.

QUADRO DE MÉDICOS NO PLANTÃO DIÁRIO, DO HOSPITAL DE HUMAITÁ

02- Médicos clínicos gerais

01 – Médico anestesiologista

01 – Médico cirurgião

01 – Medico obstetra

01 pediatra ( contratamos começa apartir do dia 15) de segunda a sexta.

No hospital de Humaitá, funciona todos os dias, ultrassonografia e eletrocárdio 24 horas, além de Raio-X digital. Mesmo com toda estrutura em atendimento com médicos especialistas em Ortopedista, Urologista, Infectologista e

Dermatologista, Humaitá conta com um quadro de 17 médicos entre clínicos e especialistas, mesmo assim em seu quadro permanente ainda falta 05 médicos para ficar completo.

É importante acrescentar que, a cada remoção de pacientes encaminhados a Porto Velho, cada ambulância deve ser acompanhada por um médico até a unidade hospitalar em Rondônia. O secretário de Saúde Cleomar Scandolara disse a nossa equipe de reportagem que, os postos de saúde estão com atendimento médicos pela manhã, em pelo menos 6 unidades, e que na parte da tarde, os médicos são deslocados para os postos onde não teve atendimento matinal. O secretário avisou ainda que, em nossa cidade temos 09 unidade básica de saúde e todas estão funcionando. O secretário nos reportou também que o hospital geral nunca fica sem médico, e que muitas vezes as equipes de plantão estão em atendimentos emergenciais, ocasionando a demora no atendimento ambulatorial. Finalizou.