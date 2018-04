Santa Isabel do Rio Negro decreta ‘Situação de Emergência’ por estiagem dos rios

acritica.com Manaus (AM)

O município de Santa Isabel do Rio Negro, localizado no Alto Rio Negro, é o segundo da região a decretar “Situação de Emergência” por conta da estiagem dos rios. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pelo secretário do órgão, Fernando Pires Junior, durante o “Alerta de Cheia”, do Serviço Geológico do Brasil/CPRM.

“Nossos técnicos passaram quase dez dias na região do Alto Rio Negro avaliando a intensidade do desastre e orientando as prefeituras quanto às medidas burocráticas para o decreto de emergência, bem como o levantamento preciso das famílias afetadas”, disse.

O município registrou 7.608 pessoas afetadas pela estiagem, em pelo menos 67 comunidades. A Defesa Civil do Estado prepara a execução do plano de resposta ao fenômeno, que prevê apoio logístico para a região, que tem também a população de São Gabriel da Cachoeira afetada.

Alerta de cheia

De acordo análise do Serviço Geológico do Brasil/CPRM, a cheia do rio Negro, na região de Manaus, deve ser de magnitude intermediária, entre 27,45 metros a 28,15 metros, 1,20 metro abaixo da cheia de 2017. O segundo alerta de cheia do órgão está previsto para o fim de abril e o terceiro e último, no fim de maio.

Balanço da Enchente 2018

– Situação de Emergência

1. Apuí (calha Do Madeira)

– Estado de Alerta

1. Humaitá (calha do Madeira)

2. Manicoré (calha do Madeira)

3. Novo Aripuanã (calha do Madeira)

4. Borba (calha do Madeira)

5. Nova Olinda Do Norte (calha do Madeira)

– Estado de Atenção

1. Boca do Acre (calha Do Purus)

2. Pauiní (calha do Purus)

3. Lábrea (calha do Purus)

4. Canutama (calha do Purus)

5. Tapauá (calha do Purus)

6. Beruri (calha do Purus)

7. Guajará (calha do Juruá)

8. Ipixuna (calha do Juruá)

9. Eirunepé (calha do Juruá)

10. Envira (calha do Juruá)

11. Itamarati (calha do Juruá)

12. Carauari (calha do Juruá)

Balanço da Estiagem 2018

– Situação de Emergência

1. São Gabriel da Cachoeira (calha do Alto Rio Negro)

2. Santa Isabel do Rio Negro (calha do Alto Rio Negro)

– Estado de Alerta

1. Barcelos (calha do Alto Rio Negro)

