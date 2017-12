Salão de beleza da cunhada de José Melo é alvo de ação da Polícia Federal em mais uma fase da Maus Caminhos

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (21), em Manaus/Am, a terceira fase da “Operação Maus Caminhos”, e agentes cumprem 15 mandados de busca e apreensão e prisão. Nas primeiras horas eles estiveram no salão Beleza Rápida, que seria de Nívea Maria Gonçalves Gomes, irmã da ex-primeira-dama Edilene Gomes, esposa do ex-governador cassado por compra de votos, José Melo.

O salão fica localizado na Rua Rio Branco, no Vieialves, no bairro Nossa Senhora das Graças, área nobre de Manaus, fotos encaminhadas por leitores mostram a ação da Polícia Federal e ainda Nívea Maria Gomes, acompanhando o cumprimento do mandado de busca apreensão em seu salão.

Outro alvo dos agentes da Polícia Federal é a casa do empresário Carlos Edson de Oliveira, onde cumprem um dos mandados de apreensão. Ele é ligado ao governador Amazonino Mendes e estaria hospitalizado.

