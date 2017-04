Saiba quais são as 11 comunidades que querem virar município no Amazonas

O miniplenário Cônego Azevedo, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), recebeu na manhã desta sexta-feira (31) uma reunião da Federação das Associações de Desenvolvimento Distrital Emancipalista do Amazonas (Faddeam) com o objetivo de dar continuidade ao planejamento do 4º Encontro Nacional de Líderes Emancipalista do Movimento Emancipa Brasil, que em 2017 será realizado em Manaus, nos dias 21 e 22 de abril, no auditório Belarmino Lins, também da Aleam. O encontro tem apoio do deputado Adjuto Afonso (PDT).

Na reunião desta sexta-feira foram tratados os assuntos ligados à organização do Encontro Nacional, segundo o presidente da Feddeam, João Taveira de Lima, que falou da importância do encontro, pois o mesmo trará para Manaus presidentes de todas as Federações Emancipalistas do país, além de deputados, vereadores e demais autoridades nacionais. “Vamos nos unir para lutar pela aprovação da PL 137/15 e a PEC 143/15 — que regulamentam a emancipação dos municípios — e tem previsão para entrar novamente em pauta de votação na Câmara dos Deputados no próximo mês de maio”, disse.

João Lima explicou também que a Feddeam trabalha pela emancipação de áreas que comprovadamente tenham um estudo de viabilidade favorável. Segundo ele, no Amazonas existem 45 Distritos que precisam se emancipar, destas áreas as que mais apresentam características para emancipação são: Puru-Puru e Janauacá (Careiro Castanho); Foz do Canumã e Axinim (Borba); Itapeaçu (Urucurituba); Novo Remanso (Itacoatiara); Matupi (Manicoré); Caviana (Manacapuru/Beruri); Campina do Norte (Manacapuru); Mocambo (Parintins) e Balbina (Presidente Figueiredo).